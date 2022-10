Ida e Roberta è scontro infuocato a U&D | la Di Padua esce di nuovo con Riccardo

(Di sabato 8 ottobre 2022) E pensare che le avevamo lasciate a scambiarsi degli abbracci a centro studio, dopo unomolto acceso. Le ritroveremo a quanto pare, con il coltello tra i denti. Stiamo parlando didie e Ida Platano, come avrete capito. Le due dame di Uomini e Donne, stanno “condividendo” gli stessi uomini. Ricorderete che qualche anno fa,aveva provato a uscire con, i due avevano persino lasciato il programma insieme dopo che il tarantino aveva interrotto la sua storia con la Platano. Traera finita molto male, erano volati anche schiaffi a centro studio…A quanto pare però questo intreccio che non è un triangolo amoroso ma un quadrato, è destinato a far parlare ancora una volta. Cerchiamo di capire che cosa è accaduto nelle ...

Dopo aver preso parte alla puntata, l'ex diPlatano eDi Padua sono finiti al centro del gossip, visto che l'influencer Deianira Marzano ha condiviso tra le storie del suo profilo ...Mentre Riccardo ha cercato senza successo di avvicinarsi a Federica Aversano, ha battibeccato diverse volte con l'exPlatano che a sua volta si è ritrovatainteressata all'ex ...Nuova registrazione per Uomini e donne, le anticipazioni rivelano che Riccardo e Roberta si sono baciati, mentre è partito il litgio con Ida.