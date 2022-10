Gf Vip 7 | Gegia shock su Marco Bellavia | “Voleva fare cose con me a letto”

(Di sabato 8 ottobre 2022)l’ha sparata grossa. Non si placano gli animi nella casa del Grande Fratello Vip 7, il casola fa ancora da padrone nonostante siamo ormai 10 giorni che il concorrente ha abbandonato il reality. L’attrice, evidentemente accortasi del dissenso che ha ricevuto dai telespettatori e sui social cerca di giustificare il suo comportamento. Come lo fa? Sfogandosi con Charlie Gnocchi e accusando pesantemente l’ex conduttore di Bim Bum Bam,ci va giù pesante versotentando di giustificare i suoi gesti “Per questo fatto di… ora tutti dicono che mer*a che è”, sussurra a Charlie Gnocchi che sta al gioco e replica: “Ma no, adesso quando torneràgli dici che invece gli volevi bene. L’avevi ...

... poi stuzzica anche la Berti Adriana Volpe contro i vipponi del Grande Fratello2022, ma Sonia Bruganelli... Non solo, Adriana Volpe ha anche citato Patrizia Rossetti e: 'sono state ...Gf, ecco le dichiarazioni shock disu Marco Bellavia La comica pugliese ha rivelato: 'Ok ho sbagliato l'ho detto. Adesso però non parliamo più di quello che è successo. E basta co sta cosa ...Una colazione molto lenta per i VIP in Casa. Mentre Pamela è in cucina a deliziarsi con le sue solite fette biscottate con burro e marmellata arriva a disturbarla un’assonnata Gegia, un po’ turbata da ...Il comportamento di Gegia al GF VIP 7 continua a spiazzare i telespettatori. L'attrice, sfogandosi con Charlie Gnocchi, l’attrice ha lanciato una gravissima accusa contro Marco Bellavia. Di cosa si tr ...