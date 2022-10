Anna Pettinelli shock | rivela tutto su Maria De Filippi

Leggi su formatonews

(Di sabato 8 ottobre 2022)Deinsieme per un nuovo progetto?da quest’anno non è più una maestra di canto all’interno del programma di Amici. Nonostante il grande apprezzamento sia da parte del pubblico che dei collegi l’insegnante ha lasciato la scuola. Secondo alcune indiscrezioni però pare che la conduttrice radiofonica è già impegnata in un nuovo progetto lavorativo, insieme aDe. (web)impegnata con un nuovo progetto top secret In una recente intervista a Nuovo,è tornata a parlare del suo percorso fatto ad Amici e della grande soddisfazione avuta in questi anni. La conduttrice radiofonica non ha ...