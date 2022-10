Amazon Prime Video sta fallendo con lo streaming di Thursday Night Football

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il 6 ottobre ha segnato la quarta puntata diin questa stagione e molte cose sono ora chiare. Innanzitutto, non valeva la pena programmare l’incontro Colts-Broncos in primo luogo, per non parlare di rimanere in piedi per i tempi supplementari in una partita che non ha visto un solo touchdown. Il senno di poi è 20/20 però. In secondo luogo, e questa è la parte davvero importante,ha ancora del lavoro serio da fare se non vuole continuare a ricevere critiche da un certo numero di clienti ogni settimana. È quanto si legge sul sito digitaltrends.com. LEGGI ANCHE –> L’ultima trovata di: una nuova due-giorni di offerte solo per i clientiLa stagione 2022 è la prima in cui...