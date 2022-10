TgLa7d del 7 ottobre 2022

TGLA7

Nobel per la pace al bielorusso Bialiatski e due Ong Vertice Ue a Praga, passi incerti verso il price cap Biden: "Rischio Armageddon nucleare, non accadeva dal 1962" Basilicata, inchiesta Sanità: ...Proposta Italia e 3 Paesi: tetto non sia solo a gas per elettricità Letta: non cambiamento simbolo, ma congresso senza sconti In Italia record di reati commessi nei confronti dei minori Nobel per la ... TgLa7d del 6 ottobre 2022