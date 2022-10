Spinaci contaminati da mandragora | Non mangiate quelli freschi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Massima allerta nel Napoletano dopo che almeno dieci persone sono finite in ospedale per avvelenamento da. Anche il Comune di Napoli innalza il livello di allerta e corre ai ripari dopo che l'erba velenosa è entrata nella...

La Asl di Caserta: no afreschi nelle mense scolastiche Intanto la Asl di Caserta ha diramato una nota, inviata alla prefettura per l'inoltro ai 104 sindaci del Casertano, di allerta ...dalla mandragora, un'erba velenosa, venduti nel napoletano e anche nel salernitano. Le persone che l'hanno ingerita, hanno avuto allucinazioni, problemi intestinali, dolori intensi ...L’assessore Santagada: «I bancali individuati grazie a controlli interni». E intanto anche la Asl di Caserta allerta: no al consumo di ortaggi a foglia larga ...È stato un fornitore abruzzese a commercializzare i lotti incriminati, forse un mancato controllo della raccolta meccanizzata. La verdura è stata poi venduta al Caam di Napoli e da lì diffusa in Campa ...