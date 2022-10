Simba la Rue ' venduto' dalla fidanzata Barbara Boscali | ' Volevo umiliarlo'

E così il 16 giugno, a Treviolo (Bergamo) , finì accoltellato seriamentela, trapper "violento - tant'è vero che è stato nuovamente arrestato per una sparatoria a Milano - , ritenuto l'...Baby Gang eLaarrestati: il caso Nell'elenco compaiono anche Eliado Tuci (32 anni), tour manager e autista personale di Baby Gang, Paulo Marilson Da Silva (27), considerato il principale ...Chi sono Simba La Rue, Baby Touché e gli altri e perché nel loro caso la musica non c'entra nulla. Un fraintendimento simile a quando si identificava la cultura rap con i quartieri giungla di New York ...(LaPresse) Polizia e carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e dalla Procura per i Minorenni di Milano, hanno eseguito due ordinanze cautelari ...