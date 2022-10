SBK Portimao | Razgatlioglu | ' Ho fatto un salto di 21 metri | mi sono divertito'

Primo tempo e show. Non poteva iniziare meglio il fine settimana diper Toprak Razgatlioglu che, in attesa di tentare il recupero su Bautista da domani, ha iniziato a deliziare tifosi ed addetti ai lavori con qualche numero dei suoi. "Abbiamo controllato i ...Si è conclusa con la quarta piazza la prima giornata di prove per Jonathan Rea, il che non è necessariamente un dato negativo. Il nordirlandese infatti sembra più vicino del solito alla vetta, anche ...A Portimao c’è la sfida Mondiale a tenere banco, ma al tempo stesso si parla anche di futuro tra mercato e calendario in ottica 2023. Per quanto riguarda le trattative, la prossima settimana potrebbe ...Si è conclusa con la quarta piazza la prima giornata di prove per Jonathan Rea, il che non è necessariamente un dato negativo. Il nordirlandese infatti sembra più vicino del solito alla vetta, anche g ...