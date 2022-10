(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ci sono state “” e discussioni intorno a Vladimirquando il presidente russo si è trovato di fronte a decisioni cruciali come quella della mobilitazione “parziale”, passati più di sette mesi dall’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha ammesso il portavoce del Cremlino, Dmitry. “C’è disaccordo su questi momenti. Alcuni pensano dovremmo agire in modo differente – ha detto al Washington Post -, ma questo rientra nel normale processo di lavoro”. E sulleall’interno dellaristretta di, ha risposto: “Ci sono discussioni di lavoro, sull’economia, sulla gestione dell’operazione militare. Ci sono discussioni sul sistema d’istruzione. Fa parte del normale processo di lavoro e non è un segnale di spaccature”. Secondo informazioni ...

Adnkronos

... Metsola: "Kiev ha bisogno di armi pesanti e carri armati" Ucraina,: "Divergenze nella ... " A me non interessa quanto sostegno abbia Putin in. Mi interessano i successi delle nostre forze ......con forza le dichiarazioni del presidente ucraino su possibili attacchi preventivi contro la. ha dichiarato giovedì il portavoce del Cremlino Dmitry. Anche il Ministero degli Esteri ... Russia, Peskov: "Divergenze nella cerchia di Putin" Ci sono state "divergenze" e discussioni intorno a Vladimir Putin quando il presidente russo si è trovato di fronte a decisioni cruciali come quella della mobilitazione "parziale", passati più di sett ...(Reuters) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato venerdì che i commenti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo cui la ...