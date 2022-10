Lotito | «Lavoriamo per vincere lo scudetto | ma serve il tocco della divina provvidenza»

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Conquistato il Senato grazie alla campagna molisana, perché non provare a regalare loalla Lazio? Claudioè in trans agonistica e non si trattiene. “Dopo la Juve, la Lazio è la squadra che, sotto la mia gestione, ha vinto più di tutte”, ha detto a margine delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Maestrelli. “Manca la cosa più importante, lo. Ma noi non ne parliamo, ci. Ci stiamo impegnando per raggiungere tutti gli obiettivi”.sa che però c’è bisogno di un appoggio… esterno: “Non sempre fare una buona programmazione porta necessariamente a un risultato. Ci vuole un po’ di fato, il”. L'articolo ilNapolista.

