Ieri | oggi | domani - Mazda MX-5 | leggera e pura per sempre?

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Le auto che fanno battere il cuore sonopiù rare. Praticamente mosche bianche, se si parla di sportive abbordabili e non destinate all'olimpo del jet set. LaMX-5 è certamente una di queste e non a caso è diventata, negli anni, la spider più venduta di tutti i tempi: un amore testimoniato anche dal successo dei raduni a lei dedicati. Carrozzeria decapottabile, peso piuma, trazione posteriore e uno sterzo iper-diretto: il divertimento è servito, anche in presenza di un motore benzina (rigorosamente aspirato) non particolarmente potente. Per quanto, ancora? In tempi di transizione energetica viene naturale interrogarsi sul futuro della Miata e, soprattutto, sulla sua fedeltà a una formula che fa della purezza meccanica una bandiera. Con l'elettrificazione che avanza e regole sulle emissionipiù stringenti, potrebbe ...

Sardegna Notizie - Ieri Oggi Domani

Anche, domenica 9 ottobre 2022, torna l'appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia e i suoi ...indietro e analizziamo assieme a voi lettori la situazione emersa dal bollettino di. ...... ministro uscente e vicesegretario del Pd, 'Meloni non ha ascoltato la parola d'ordine di... In piazzac'era pure il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni: 'Giorgia Meloni non ha ... Sono 497 i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna su 2.390 tamponi eseguiti, 20 diagnosticati da molecolare, 477 da antigenico, nessun decesso - Sardegna Ieri, durante la prima puntata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha avuto parole molto pesanti per Rossella Erra: “Raccomandata” Ieri, sabato 8 ottobre, è andata in onda la prima puntata d ...Per la prima volta, dopo 19 confronti, l'allenatore rossonero batte il collega bianconero, che a fine partita è apparso affranto e sconsolato come i suoi calciatori. Decinono Tomori e Diaz. La squadra ...