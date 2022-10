Comune di Castelfranco Veneto | Concorso per 5 Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 5 Figure Professionali come Ufficiale Amministrativo Istruttore, categoria C, è previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica che di questi 5 Posti 2 sono riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indetta una procedura selettiva, per esami, per l'assunzione di cinque ufficialiistruttori, categoria C, di cui due posti riservati ex articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010, a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ...