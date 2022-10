A Milano partono le visite turistiche con monopattini e bici elettriche

Leggi su agi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) AGI - Le faticose scarpinate dietro le guide per visitare la città potrebbero essere presto solo un ricordo. Da oggi aleguidate in monipattino e incletta elettrica. Il servizio è frutto dell'intesa siglata tra GITEC - Guide Italiane Turismo e Cultura (l'Associazione che rappresenta e tutela le Guideprofessioniste nel mondo di Confcommercio) e Dott, leader europeo della micromobilità urbana in condivisione. Secondo quanto previsto dall'accordo, l'operatore fornirà dove richiesto mezzi elettrici pronti all'uso, completamente carichi e puliti, che verranno utilizzati in via esclusiva da guide e visitatori per scoprire in sicurezza luoghi della città altrimenti lontani da raggiungere a piedi. Il primo tour ...