Terna | intesa con università Stanford per transizione energetica

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il mondo dell'energia è al centro di profondi cambiamenti e mai come in questo periodo la ricerca si sta rivelando nevralgica per individuare soluzioni per la. Ecco perché industria e ...

, l'azienda guidata da Stefano Donnarumma, ha stretto un'quinquennale con il prestigioso ateneo statunitense che ha un budget per la ricerca che, nel 2022, ha raccolto donazioni pari a 1,...Nel lusso cerca di farsi spazio ancora Moncler, +0,49%, con gli analisti diSanpaolo che ... Tra le utility in ribasso con Enel - 3,51%,- 3,04%, Hera - 3,17%. Fuori dal paniere principale ...Il mondo dell'energia è al centro di profondi cambiamenti e mai come in questo periodo la ricerca si sta rivelando nevralgica per individuare soluzioni per la transizione. Ecco perché industria e univ ...Terna è la prima società italiana a partecipare al programma "Stanford Energy Corporate Affiliates", il dipartimento dell’Università di Stanford per la ricerca, l’istruzione e la sensibilizzazione sui ...