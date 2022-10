Sturm Graz – Lazio 0-0 | il tabellino

20.37 Europa League,- Lazio 0 - 0 Pareggio senza reti per la Lazio aUomini di Sarri a 4 punti nel girone F. Molto lavoro per Provedel, che comincia la sua gara con un errore in uscita e ringrazia Hysaj ...Allo Stadion- Liebenau, la sfidaLazio valida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadion- Liebenau,e Lazio si affrontano nel match valido ...STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander (31' st Ljubic), Stankovic, Prass (39' st Ingolitsch), Horvat (24' st Kiteishvili); Ajeti (31' st Sarkaria), ...Sturm di nuovo pericoloso al 14' con Boving prima e con Ajeti poi, bravo ancora Provedel nelle respinte. L’estremo difensore però regala palla agli avversari nel rinvio 4 minuti dopo e viene graziato ...