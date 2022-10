Mosca | “Addestramento militari ucraini dimostra partecipazione Ue a conflitto Usa forniscono lanciamissili Himars a Zelensky”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La creazione di una missione dimilitare per l'Ucraina da parte dell'Ue attribuisce all'Ue, secondo, un ruolo come parte in causa nelL'articolo proviene da Firenze Post.

L'ambasciatore francese a, Pierre Levy , è stato convocato oggi al ministero degli Esteri russo. Lo riferisce lo stesso ... la creazione di programmi dia favore dell'Esercito ...Si è diplomato alla Georges Namonao Military Academy, una scuola diper ufficiali ... dove le ex colonie francesi si stanno rivolgendo sempre di più a. Traorè è un elemento in più ...Il Ministero ha precisato che i riservisti sono stati richiamati dalla regione di Mosca e si trovano in un campo di addestramento “del distretto militare occidentale”. I riservisti richiamati dalla re ...Secondo la Russia la creazione di una missione di addestramento militare per l'Ucraina da parte dell'Ue attribuisce di fatto all'Ue un ruolo come parte in causa nel conflitto ...