Europa League | Sarri | avremmo anche potuto vincere

(Di giovedì 6 ottobre 2022) "Oggi. Non abbiamo sbagliato dal punto di vista mentale, abbiamo commesso parecchi errori tecnici". Così Mauriziodopo lo 0 - 0 esterno con lo Sturm Graz in...

Nella terza giornata del gruppo F dii biancocelesti in trasferta austriaca con lo Sturm Graz non vanno oltre lo 0 - 0. Poche emozioni nel primo tempo e diverse occasioni piuttosto casuali da una parte e dall'altra. Al 79'...ROMA - Terza partita del girone di, la Roma di José Mourinho sfida all'Olimpico il Betis di Pellegrini per cercare la seconda vittoria consecutiva e proseguire la striscia di risultati positivi tra campionato e coppa. Con ...È un Sarri convinto a metà quello che si presente nel post partita di Sturm Graz-Lazio. L’obiettivo era ripartire dopo il crollo di Herning, ma in Austria non si va oltre lo ...Il cammino europeo della Roma giunge alla terza tappa. Dopo il difficile inizio a Razgrad nella sconfitta per 2-1 contro il Ludogorets e il netto successo all'Olimpico contro l'Helsinki (3-0), i… ...