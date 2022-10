Costacurta | “Il Milan ha provato a fare il Milan con interpreti diversi”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Alessandro, ex calciatore rossonero e oggi opinionista, ha parlato della partita persa dalcontro il Chelsea

Ilè sfavorito: senza i due centrali titolari, Franco Baresi e Billy, entrambi squalificati. Catalani in infradito, convinti di (stra)vincere. L'allenatore del Barca - Johan Cruijff -...Ha ragionenel dire che adesso ilè il portoghese'. E De Katelaere 'Bel trequartista, diverso da Kakà. È timidino ma diventerà un grande uomo assist'. Perché il nostro calcio stecca ...Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha espresso il proprio giudizio sulla sconfitta dei rossoneri contro il Chelsea Intervenuto a Sky nel post-partita di Chelsea-Milan, Alessandro Costacurt ...Le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport' dopo Chelsea-Milan 3-0, partita valida per la 3^ giornata del gruppo E di Champions League Renato Panno Ecco le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sp ...