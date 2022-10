Vedi il calcio sul pc? Non fare questo: mille euro di multa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Guardare il calcio in modo illecito è da condannare sempre, con le multe che rischiano di fioccare sempre di più se seguito al pc. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che il calcio sia lo sport maggiormente seguito in Italia, con i costi che devono essere assolutamente consoni al suo grande valore, ma sono troppi davvero i furbi che cercano di eludere il sistema. AdobeIl calcio è lo sport che ha saputo unire maggiormente i popoli in tutto il mondo, perché davvero in ogni parte del globo c’è la possibilità di seguire e apprezzare una partita di calcio. L’obbiettivo infatti è quello di poter vedere quante più partite possibili, con piattaforme come Sky e Dazn che stanno cercando sempre di più di ampliare il proprio pacchetto in modo tale da venire incontro a tutte le esigenze. Ovviamente quando una televisione ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Guardare ilin modo illecito è da condannare sempre, con le multe che rischiano di fioccare sempre di più se seguito al pc. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che ilsia lo sport maggiormente seguito in Italia, con i costi che devono essere assolutamente consoni al suo grande valore, ma sono troppi davvero i furbi che cercano di eludere il sistema. AdobeIlè lo sport che ha saputo unire maggiormente i popoli in tutto il mondo, perché davvero in ogni parte del globo c’è la possibilità di seguire e apprezzare una partita di. L’obbiettivo infatti è quello di poter vedere quante più partite possibili, con piattaforme come Sky e Dazn che stanno cercando sempre di più di ampliare il proprio pacchetto in modo tale da venire incontro a tutte le esigenze. Ovviamente quando una televisione ...

EmanueleGrass20 : @mirkonicolino Io lo avevo sentito in versione ' non ho mai preso 7/8 gialli in carriera da allenatore '. Poi non… - UnoUnodiuno : Comunque, chi vede qualcosa di buono nelle uscite di #Onana ha seri problemi con la comprensione del calcio e col r… - VincenzoFusco69 : @sostenibile_2 Se vivete solo di quello aspettate pure il calcio è emozione continua, estetica e divertimento quand… - AMIN1908_ : Pedri e Gavi sono il calcio .. ti danno l’impressione di non arrivare sul pallone .. ci speri per un secondo poi ve… - Ciruzz0N : @alessiomagno1 Alè ma guardati il calcio. Vedi Ajax Napoli. Che è apertissima e stupenda -