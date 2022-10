Terremoto a Genova | nessun danno

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una scossa di, di magnitudo 3,5 della scala Richter, è stata avvertita ae in tutta la Liguria nella notte di martedì 4 Ottobre, quando mancavano circa venti minuti alla mezzanotte. L’epicentro è stato registrato a circa 8 chilometri di profondità presso il comune di Davagna, in alta Valbisagno. Al momento non si registrerebbero gravi danni a cose o persone, ma sono in corso tutte le dovute verifiche: si moltiplicano, però, le segnalazioni ai Vigili del Fuoco da parte di cittadini che segnalano piccole crepe sui muri dei loro edifici. Quella di questa notte è la seconda scossa diin pochi giorni che si registra a: l’ultima risaliva appena allo scorso 22 Settembre, quando alle 15.39 la terra ha tremato così forte da spingere la popolazione a riversarsi per le strade. La magnitudo ...