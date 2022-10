Roma | Belotti è l’uomo di Coppa | Mourinho si fida di lui

roma_tg24 : Roma: Belotti, Shomurodov ed El Shaarawy si scaldano - TuttoASRoma24 : Roma, Mourinho si affida a Belotti: il gallo dal 1' contro il Betis ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #ASRoma, #Mourinho si fida di #Belotti per l'#Europa #RomaBetis #EuropaLeague #ASR - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #ASRoma, #Gallo di #Coppa: contro il #Betis #Belotti prenota una maglia dal primo minuto #RomaBetis #EuropaLeague #… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #ASRoma, #Pellegrini fermo con il #Betis. #Belotti in pole #RomaBetis #EuropaLeague #ASR -

Commenta per primo Pellegrini salterà la sfida di domani contro il Betis Siviglia ed aumentano le possibilità di vederetitolare, forse in coppia con Abraham. Bisognerà vedere anche la gestione che sarà fatta di Dybala. In difesa c'è anche Kumbulla che chiede spazio, così come in attacco freme El Shaarawy.II Gallospecialista di Coppa. È questo il ruolo che gli ha dato Mourinho, in attesa che ritrovi la ... Sarebbe potuto arrivare alla corte di Mourinho molto prima, perché l'accordo con la...... per il colpo a zero I colpi a parametro zero sono quelli maggiormente cercati non solo dalla Roma – che in questo modo ha preso Matic, Dybala e Belotti – ma anche da diverse squadre europee. Anche ...Calciomercato Roma, colpo a parametro zero Tiago Pinto ha effettuato un'ottima campagna acquisti estiva portando nella rosa giallorossa ben 7 giocatori, tra cui Dybala e Belotti. Il ds ora è alla rice ...