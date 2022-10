Putin userà l’atomica? (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Da decenni non eravamo così vicini all'uso in guerra di armi nucleari: rimane improbabile, ma bisogna comunque prendere le minacce di Putin sul serio Leggi su ilpost (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Da decenni non eravamo così vicini all'uso in guerra di armi nucleari: rimane improbabile, ma bisogna comunque prendere le minacce disul serio

angiuoniluigi : RT @ilpost: Putin userà l’atomica? - Alessandro_Ill : @vikyx101 Putin non è matto, quindi tenderei ad escludere che userà armi nucleari. Poi la mano sul fuoco non la metto per nessuno. - ilpost : Putin userà l’atomica? - NicolaNobile4 : RT @GiovaQuez: Orsini: 'La situazione è semplice: Putin posto in una situazione disperata userà quasi certamente le armi nucleari tattiche'… - fa39893147 : @Axen0s Ma veramente Putin ha detto che si difenderà se attaccato con armi nucleari, non ha detto che le userà a piacimento. Tweet sprecato. -