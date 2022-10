Pnrr | Draghi “L’attuazione procede più velocemente del previsto”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilha un modo molto semplice e trasparente per valutare a che punto è la sua realizzazione: il numero di obiettivi e traguardi raggiunti alla fine di ciascun semestre. Dal raggiungimento di questi obiettivi, e da nient’altro, dipende il disborso delle risorse europee”. Così il premier Mario, nel suo intervento introduttivo alla Cabina di Regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.“Nel primo semestre del 2022, l’Italia ha raggiunto ancora una volta tutti gli obiettivi del, come ha accertato la Commissione Europea la scorsa settimana – ha proseguito-. L’Italia potrà ricevere altri 21 miliardi di euro, dopo i 45,9 miliardi ricevuti negli scorsi mesi. Non ci sono ritardi neldel: se ce ne fossero, la Commissione non ...

17.30occasione unica,no ritardi "Non ci sono ritardi nell'attuazione del. Se ce ne fossero,la Commissione Ue non verserebbe i soldi". Così il premier uscentealla cabina di regia. ...LE ULTIME NOTIZIE SUL NUOVO GOVERNO, DOPO LE ELEZIONI Tutti gli aggiornamenti in diretta Bersani: "La storia della sinistra non si affida ai 5 Stelle", un impegno di tutti. Meloni vede ...uffici dedicati al Pnrr che saranno operativi fino al 2026“. Draghi: “Dobbiamo mantenere gli impegni presi e, per farlo, c’è bisogno del sostegno di tutti” Quindi ha ricordato ancora il capo ...È iniziata alle 15 a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Pnrr presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Sul tavolo la relazione sullo stato di attuazione del Piano, ...