Oroscopo di Paolo Fox per il 5 ottobre 2022: tensione per Pesci e Capricorno, qualcuno vi farà dubitare

Le previsioni per mercoledì 5 ottobre per quanto riguarda amore e lavoro elaborate dall'astrologo Paolo Fox e riguardanti tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete
Per i nati nell'Ariete ci sarà un pò di tensione in amore, a causa dell'opposizione di Venere, ma sarà superata quando tornerà dalla loro parte. Nel lavoro si deve continuare sulla strada intrapresa, con i progetti iniziati che stanno andando bene.

Oroscopo Toro
Agitazione nell'aria in amore per i nati nel Toro. La causa è la dissonanza della Luna, per cui si deve mantenere la calma. In ambito lavorativo è un giorno con stress a causa dei molti impegni da concludere.

Oroscopo Gemelli
Per i nati nel segno la situazione in amore sta migliorando e il cielo promette bene riguardo ad una persona.

