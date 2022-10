Mourinho in fiducia | “Ecco cosa penso di Zaniolo e Dybala”

Laè altissima e aspetto lui. Più del dipartimento medico sento lui e la sua parola per me decide tutto".A SKY SPORT Come arriva alla partita "La partita arriva dopo una sconfitta ...Il tecnico della Roma , José, ha parlato alla vigilia della terza partita della fase a gironi dell'Europa League 2022/... Abbiamo giocato cone personalità, l'importante è la ...Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Betis Siviglia. Queste le sue parole: Che tipo di difficoltà si aspetta Come sta Dybala "Dybala sta bene e gioca. La difficolt ...Alla vigilia della sfida, in scena domani sera all’Olimpico, il tecnico giallorosso José Mourinho è tornato a parlare in conferenza ... abbiamo giocato con fiducia. Prima dell’Inter ho messo sul ...