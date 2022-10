Milan | Tonali a Londra per consacrarsi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)O - L'avrà sognata centinaia di volte questa partita Sandro. Il suoin uno stadio importante come lo Stamford Bridge contro una big del calcio europeo. L'unico punto in classifica ...

(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure;, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. Cronaca della partita con commento in tempo reale [ ...(4 - 2 - 3 - 1): Ttruanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo - Touré;, Bennacer; Kruni, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud. Chelsea -, il pronostico marcatori Ilin questo primo ... Milan, Tonali sempre pIù leader come Gattuso. E l'investitura di Costacurta. VIDEO Scuro in volto. Arrabbiato per come è andata la partita. Sandro Tonali ha lasciato così lo Stamford Bridge al termine della partita contro il Chelsea. Una arrabbiatura sana da parte di un ...L'avvio di stagione di Charles De Ketelaere sembrerebbe essere tutto fuorchè indimenticabile, ma ci vuole pazienza e Pioli ne è consapevole ...