Meteo, ottobre nel segno dell'anticiclone: temperature da record (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Questo inizio di ottobre è iniziato con un anticiclone che ha fatto segnare temperature da record. Infatti il Meteo sarà segnato dall'alta pressione. Non si ferma la corrente anticiclonica che in queste ore sta dilagando sulla penisola italiana. Nelle prossime ore vedremo un nuovo aumento delle temperature: scopriamo quindi cosa sta succedendo sulle nostre regioni. L'articolo proviene da Inews24.it.

