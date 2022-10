(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Intervista con l’ex ministro: “L’Ucraina può essere per la Russia quello che l’Afghanistan è stato per l’Urss. È il momento del rischiodisperazione, ecco perchéminaccia il nucleare tattico. Meloni promuova una prima seduta delle camere sulla politica estera”

Sullo stesso giornale,Revelli dà per già sciolto il Pd e censura come "errori inescusabili" ... l'essere stato "il partito di" (e i decreti sicurezza esaltati da Conte, a fianco del ...Città del Vaticano - Forte della ferma posizione di contrario agli accordi sulla Libia siglati a suo tempo dall'allora ministroche hanno dato vita - come conseguenza - ai terrificanti lager libici nei quali sono stati torturati e massacrati migliaia di donne e uomini migranti, padre Alex Zanotelli ha indetto un ... Marco Minniti a Huffpost: "Si vedono i primi bagliori della caduta di Putin" Intervista con l'ex ministro: "L'Ucraina può essere per la Russia quello che l'Afghanistan è stato per l'Urss. È il momento del rischio della disperazione, ...