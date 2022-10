Lavoretti con le castagne: è tempo di castagne, scopri queste 31 | Ti stupiranno! (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Comincia la stagione delle castagne: approfittiamone per riciclare e reinventare quelle che hanno qualche piccolo inquilino al loro interno! In questo articolo vi mostreremo un’infinità di idee per poter sfruttare al meglio questo frutto autunnale. 1 – 14 Tantissimi personaggi fonte immagine Creare con i bambini è davvero importante, insegnare come “sfruttare” i doni della natura senza sprechi lo è ancor di più. Facciamoci aiutare dalle loro piccole manine paffute per creare questi simpatici personaggi con le castagne di scarto. 15. Ghirlande Le ghirlande realizzate con questo frutto hanno una durata lunghissima. Lasciatele al naturale per una resa più country, oppure aggiungete qualche piccolo addobbo per personalizzarle un po’. fonte immagine 15 – 19 Ghirlande – 4 idee Usate le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Comincia la stagione delle: approfittiamone per riciclare e reinventare quelle che hanno qualche piccolo inquilino al loro interno! In questo articolo vi mostreremo un’infinità di idee per poter sfruttare al meglio questo frutto autunnale. 1 – 14 Tantissimi personaggi fonte immagine Creare con i bambini è davvero importante, insegnare come “sfruttare” i doni della natura senza sprechi lo è ancor di più. Facciamoci aiutare dalle loro piccole manine paffute per creare questi simpatici personaggi con ledi scarto. 15. Ghirlande Le ghirlande realizzate con questo frutto hanno una durata lunghissima. Lasciatele al naturale per una resa più country, oppure aggiungete qualche piccolo addobbo per personalizzarle un po’. fonte immagine 15 – 19 Ghirlande – 4 idee Usate le ...

