**Lamborghini: fonti, 'decisione su quotazione spetta a gruppo VW'** (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - "Quella di una eventuale quotazione di Lamborghini è una ipotesi di cui si è scritto molto negli ultimi mesi. Ma è una decisione che comunque deve essere presa a livello di casa madre, anche alla luce della recente Ipo di Porsche". Lo spiegano all'Adnkronos fonti della casa di Sant'Agata, dopo le ultime notizie di stampa su passi avanti per lo sbarco in Borsa dello storico brand. Ad agosto l'ad di Lamborghini Stephan Winkelmann aveva sottolineato di non "avere notizie" su una decisione in proposito da parte del gruppo VW. Nel 2021 il gruppo tedesco - che dal 1998 tramite Audi controlla lo storico marchio - aveva ricevuto dalla holding Quantum Group una lettera di intenti per un eventuale cessione di Lamborghini per un controvalore di 7,5 miliardi di euro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - "Quella di una eventualedi Lamborghini è una ipotesi di cui si è scritto molto negli ultimi mesi. Ma è unache comunque deve essere presa a livello di casa madre, anche alla luce della recente Ipo di Porsche". Lo spiegano all'Adnkronosdella casa di Sant'Agata, dopo le ultime notizie di stampa su passi avanti per lo sbarco in Borsa dello storico brand. Ad agosto l'ad di Lamborghini Stephan Winkelmann aveva sottolineato di non "avere notizie" su unain proposito da parte delVW. Nel 2021 iltedesco - che dal 1998 tramite Audi controlla lo storico marchio - aveva ricevuto dalla holding Quantum Group una lettera di intenti per un eventuale cessione di Lamborghini per un controvalore di 7,5 miliardi di euro, ...

