(Di mercoledì 5 ottobre 2022) I misteri che avvolgono le scomparse delle star del Rockinfiniti. Suicidi come quelli di Chris Cornell,, Avicii appaiono dubbi. Così come la fine di, Elvis Presley, Jim Morrison, Brian Jones, Michael Jackson, Sam Cooke, Michael Hutchence, Sid Vicious etc. Ezio Guaitamacchi ha dedicato a queste scomparse uno splendido libro: “Amore morte & Rock’n’Roll”. L’ho invitato nello studio di We Have a Dream per una lunga conversazione dove ci siamo confrontati su queste vicende. L’intervista completa di 3 ore la trovi a questo link. Ho isolato qui due clip che riguardano, leader dei Nirvana: chi ha eliminato l’eroe di ...

Perché 'In quel momento meraviglioso c'era diversità musicale che creava bellezza, da Miles Davis aai Rolling Stones. Oggi quell'idealismo si è incarnato nel mercato'. E quindi il rap ...... "Everybody Wants Some!!" - dall'album "Women and children first" (1980) 7 " Queen , "Bohemian rhapsody" - dall'album "A night at the opera" (1975) ( leggi la recensione del disco ) 6 "... Jimi Hendrix e Kurt Cobain sono stati uccisi La mostra, vedrà esposte 54 opere, la maggior parte accoppiate, su soggetti rock di spessore mondiale come Mick Jagger, John Lennon, Patti Smith, Jimi Hendrix, Janis Joplin, ma anche protagonisti ital ...Gemini Blue: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo che ha stupito i giudici di X Factor con una cover di Jimi Hendrix.