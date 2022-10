Inter | Correa si ferma per un problema al ginocchio

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’ha vinto con il Barcellona in Champions League ma la sfortuna non intende cedere il passo. L’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, infatti, perde Joaquin. Il Tucu ieri ha iniziato la partita di San Siro contro gli uomini di Xavi da titolare, ma è stato sostituito al 56? da Edin Dzeko. Oggiè stato sottoposto agli esami di rito ed è venuta fuori una diagnosi relativa ad un risentimento tendineo aldestro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Ancora non si conoscono i giorni di recupero necessari per guarire completamente, ma è abbastanza improbabile, scrive la Gazzetta dello Sport, che l’argentino possa essere a disposizione di Inzaghi per la partita di sabato contro il Sassuolo. Inzaghi dovrà affidarsi di nuovo a Lautaro per una partita che diventa importantissima per ...

