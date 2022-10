Furti con destrezza e rapine con il cavatappi | così colpiva il ladro 19enne

La Voce Novara e Laghi

Una ventina di rapine messe a segno dallo scorso aprile tra Milano, Gorgonzola e Cernusco sul Naviglio: arrestato un 19enne algerino. Sfilava borse, gioielli e oggetti personali approfittando di ...Milano, 05 ott. " Un giovane di 19 anni, di origine algerina, in Italia senza fissa dimora e precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato a Milano con l'accusa di rapina, furto in abitazione e furto aggravato. Ad eseguire l'arresto, lo scorso 28 settembre, i carabinieri della stazione di Gorgonzola, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione ...