"Da Kherson notizie disastrose. Gli ucraini...". Più vicini alla guerra nucleare? (Di mercoledì 5 ottobre 2022) "L'esercito ucraino è penetrato nella zona di Kherson ed è una notizia disastrosa". Il professor Alessandro Orsini torna a Cartabianca su Rai 3 e si mostra più che pessimista sulle conseguenze della guerra tra russi e ucraini. La riscossa di Kiev nei territori che l'esercito di Putin avevano occupato nei mesi scorsi è salutata con entusiasmo in Europa e negli Stati Uniti, ma secondo Orsini dovrebbe avvenire l'esatto opposto: la crisi e l'indebolimento di Mosca, sempre più evidenti anche sul campo di battaglia, ci portano, spiega il professore assai contestato per le sue posizioni pacifiste etichettate spesso come filo-russe, "sulla strada di una guerra nucleare. La catastrofe è sempre peggiorata da febbraio, non c'è mai stato un momento in cui la situazione sia migliorata".

