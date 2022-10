Cruciani inchioda Rula Jebreal | “Dov’era quando i diritti venivano tolti davvero?” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott – Giuseppenon le manda a dire aJebrael, che nei giorni scorsi pur di attaccare a sproposito Giorgia Meloni ha tirato fuori un orrendo tweet sul padre defunto del leader di FdI. Ospite di Fuori dal Coro, su Rete 4, il noto conduttore de La Zanzara ha smascherato la Jebrael e in generale i vari vip impegnati a sparare idiozie sull’avvento della dittatura: “Questi signori che avete sentito – tuona, con sullo sfondo una foto della– protestano per iche nessuno vuole togliere. Nessuno vuole togliere il diritto al divorzio, a essere omosessuali, nessuno vuole togliere il diritto all’aborto. Nessuno, mettetevelo in testa”.a gamba tesa controe vip anti Meloni Poi, la voce de La Zanzara, punge a dovere: ...