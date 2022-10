Codex Naturalis | il manoscritto segreto | la recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)– Un gioco di piazzamento carte per rievocare il leggendarioche enumera le specie dei quattro regni che dimorano nelle foreste vergini.Edito in Italia dalla Cranio Creations, si tratta di un elegante titolo per 2-4 giocatori e della durata di circa 25 minuti per partita. L’autore è Thomas Dupont, mentre la grafica è a cura di Maxim Morin.Di sicuro vi innamorerete delle sue stupende carte e della sua praticità. Setup iniziale – PHC: Emanuele Iuliano– Contenuto e Ambientazione Le finissime e piccole carte del gioco sono racchiuse in un altrettanto “mistico” cofanetto quadrato di latta, realizzato con un colorato fronte in rilievo che non potrà fare altro che attrarvi.Al suo interno possiamo trovare:-40 Carte Risorsa-40 Carte ...