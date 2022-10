Wta Monastir 2022, programma e ordine di gioco mercoledì 5 ottobre: in campo Stefanini (Di martedì 4 ottobre 2022) Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 5 ottobre 2022 per il torneo Wta di Monastir, in corso di svolgimento sui campi della città tunisina. Tra le protagoniste c’è anche l’azzurra Lucrezia Stefanini, che cercherà di continuare a stupire sfidando la francese Parry come secondo match sul Centrale dove il programma sarà aperto dalla testa di serie numero 7 Siniakova e Liu. Tra le giocatrici più attese anche Alize Cornet ed Elise Mertens, che se la vedranno rispettivamente con Dart e Papamichail. Il programma completo (orari italiani) campo Centrale, a partire dalle 12:00 Liu vs (7) Siniakova Stefanini vs Parry Dart vs (3) Cornet Papamichail vs (5) Mertens SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Ile l’didiper il torneo Wta di, in corso di svolgimento sui campi della città tunisina. Tra le protagoniste c’è anche l’azzurra Lucrezia, che cercherà di continuare a stupire sfidando la francese Parry come secondo match sul Centrale dove ilsarà aperto dalla testa di serie numero 7 Siniakova e Liu. Tra le giocatrici più attese anche Alize Cornet ed Elise Mertens, che se la vedranno rispettivamente con Dart e Papamichail. Ilcompleto (orari italiani)Centrale, a partire dalle 12:00 Liu vs (7) Siniakovavs Parry Dart vs (3) Cornet Papamichail vs (5) Mertens SportFace.

sportface2016 : #Tennis #WTAMonastir Il programma e l'ordine di gioco di domani, in campo anche Lucrezia #Stefanini - TerryTheTipste1 : WTA Monastir POTAPOVA, ANASTASIA vs ANDREEVA, MIRRA POTAPOVA, ANASTASIA 0.26 ANDREEVA, MIRRA 2.8 Bet on Hollywood… - Luxgraph : Wta Monastir, esordio ok per Stefanini: battuta Linette - livetennisit : WTA 500 Ostrava e WTA 250 Monastir: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE) - TENIPOcom : WTA 250 Monastir - Hard (First Round) E. Appleton/Q. Gleason (GBR/USA) def. E. Cascino/O. Tjandramulia (FRA/AUS) 6-2 6-2 -