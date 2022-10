Ucraina | video su canali pro-Cremlino mostra treno nucleare russo verso fronte

(Di martedì 4 ottobre 2022) Unsuipro-Telegramunmilitare nella Federazione Russa, appartenente all'unità russa associata alle armi nucleari. Le immagini pubblicateno il movimento di un enormemerci che trasportava attrezzature militari speciali. È improbabile che tale equipaggiamento militare fosse in prima linea in. Il britannico Daily Mail ha ripreso le immagini e scrive che questi mezzi corazzati per il trasporto di personale sono in servizio presso la 12a direzione principale del ministero della Difesa. Questa unità militare russa controlla i missili nucleari ed è una parte fondamentale del programmadi Putin. Secondo la dottrina militare della Russia, il paese può ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Russia, treno della divisione nucleare diretto al fronte ucraino. Le immagini mostrate dai filorussi. Sec… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il leader ceceno Kadyrov addestra i figli minorenni per la guerra. Nel video i ragazzi - 14, 15 e 16 anni… - RaiNews : Più di 300 mine anticarro sono state lasciate dai russi fuggiti dopo la controffensiva ucraina. Ecco come si presen… - jupiterxc : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Russia, treno della divisione nucleare diretto al fronte ucraino. Le immagini mostrate dai filorussi. Secondo i… - mbbelluco : RT @tg2rai: #Ucraina, il nostro inviato @giammarcosicuro si trova alle porte di #Llyman, da poco riconquistata dagli ucraini -

È così che gli abitanti di Lyman, cittàche era considerata strategica dall'esercito di Mosca, salutano i militari di Kiev dopo la liberazione dai russi. "Andrà tutto bene, non preoccupatevi", dice il soldato ucraino a una signora. ...Noi siamo stati zitti sul fatto che tutti i maschi sopra i 18 anni insono stati costretti ... - - > GUARDA IL- - > - -Roma, 4 ott. (askanews) - Flash Mob di +Europa a Villa Borghese a Roma a sostegno delle donne iraniane che da due settimane protestano per l'uccisione della 22enne di origini curde Mahsa Amini. Con in ...Olga è stata multata dalle autorità per aver cantato assieme ad un'amica la canzone patriottica ucraina Chervona Kalyna in un video postato su Instagram. L'amica dovrà scontare dieci giorni di carcere ...