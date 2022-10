Serie A: Cremonese e Sampdoria in picchiata, in quota a rischio retrocessione anche la Salernitana (Di martedì 4 ottobre 2022) Continua il momento nero della Sampdoria, che dopo la pesante sconfitta subita dal Monza ha optato per l'esonero di Marco Giampaolo. I blucerchiati... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Continua il momento nero della, che dopo la pesante sconfitta subita dal Monza ha optato per l'esonero di Marco Giampaolo. I blucerchiati...

gippu1 : In attesa di segnare il suo primo gol in serie A con la Cremonese, un minuto di Cyriel #Dessers attore-bambino che… - OptaPaolo : 2 - André-Frank Zambo Anguissa è il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di… - rezakaisar3 : Tahun berdiri tim Serie A 2022-23 - Atalanta (1907) - Bologna (1909) - Cremonese (1903) - Empoli (1920) - Fiorentin… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Cremonese e Sampdoria in picchiata, in quota a rischio retrocessione anche la Salernitana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Cremonese e Sampdoria in picchiata, in quota a rischio retrocessione anche la Salernitana -