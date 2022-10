Saluto romano, la destra boccia la mozione di censura a Romano La Russa. Il Pd: 'Indifendibili' (Di martedì 4 ottobre 2022) Romano La Russa, fratello del senatore di Fdi Ignazio e assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale della Regione Lombardia, ha parlato al termine della seduta consiliare di questa mattina,... Leggi su globalist (Di martedì 4 ottobre 2022)La, fratello del senatore di Fdi Ignazio e assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale della Regione Lombardia, ha parlato al termine della seduta consiliare di questa mattina,...

Agenzia_Ansa : Saluto romano, Romano La Russa resta assessore: respinta con 48 voti su 72 la mozione di censura all'assessore regi… - simofons : Durante la trasmissione di Mentana qualcuno chiede a Ignazio La Russa del saluto romano del fratello, lui lo parago… - blusewillis1 : RT @salvinimi: Respinta la mozione di censura per il saluto romano, Romano La Russa resta assessore in Lombardia. D'altronde era solo un sa… - QPeriscopica : @Agenzia_Ansa Ah beh, se il saluto romano ottiene la maggioranza che problema c’è? - fattoquotidiano : Lombardia, Romano La Russa confermato in Regione dopo il saluto fascista tra applausi e contestazioni: cosa è succe… -