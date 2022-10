(Di martedì 4 ottobre 2022) Hirving, esterno del Napoli che questa sera dovrebbe con ogni probabilità partire titolare nella partita di Champions contro l’Ajax, ha parlato del suo soprannome e di altri temi legati al campo. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: “Quando sono arrivato al Pachua, a 10 anni, mi piaceva spaventare i, nascondermi sotto le coperte. Anche sull’autobus che ci portava a scuola,e facevo cose simili. Da quel momento hanno iniziato a chiamarmi, Mi chiamava così persino il presidente. La maggior pare della gente mi conosceva comeanziché con il mio vero nome. Sono un giocatore che in campo dàil 100% in ogni partita. Cerco di fare del mio meglio quando ho la palla, e vogliovincere. Quando ...

napolista : #Lozano spiega il perché di Chucky: “Scherzavo sempre e spaventavo i compagni” L’esterno del #Napoli, prima della… -

AreaNapoli.it

...Luciano Spalletti in conferenza stampa. Senza Osimhen, si ripropone il ballottaggio tra Raspadori e Simeone, favorito sull'ex Sassuolo. Kvaratskhelia ecompleteranno il tridente, ...... "Abbiamo vinto meritatamente, siamo felici -nel dopopartita del Maradona - ma sappiamo ... "Non esistono più questi ragionamenti - ha detto - né su Raspadori e Simeone, né su Politano e. ... Monfrecola: 'Ultimo anno di Lozano al Napoli, sogna un grande club tra Spagna e Inghilterra' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La frase dell'agente di Meret sul rinnovo e sul futuro del portiere spiazzano il Napoli: ecco perché ricorda il caso Lozano.