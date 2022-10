Lombardia, La Russa resta assessore dopo il saluto romano - Fontana: "Mi attengo alla democrazia" (Di martedì 4 ottobre 2022) La mozione di censura che chiedeva di revocarne la nomina regionale per un atto di celebrazione del fascismo è stata respinta con 46 voti Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 ottobre 2022) La mozione di censura che chiedeva di revocarne la nomina regionale per un atto di celebrazione del fascismo è stata respinta con 46 voti

TgrRai : ? Mozione respinta: La Russa resta assessore, bocciate le richieste delle opposizioni per il saluto a braccio teso.… - EditoreCriseo : Censura a Romano La Russa, respinta - AnnaritaNinni : In un paese (il minuscolo è voluto) dove le Leggi NON vengono applicate, che ci vogliamo aspettare? - sersky8 : RT @HuffPostItalia: Respinta la mozione di censura per il saluto romano, Romano La Russa resta assessore in Lombardia - Imma_Tuccillo : RT @LaStampa: Saluto romano: la Regione Lombardia respinge la mozione di censura. La Russa resta assessore -