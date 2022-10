Governo, pronta lista ministeri Lega: Salvini al Viminale (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Salvini-Viminale, poi ministero Agricoltura, quello delle Infrastrutture e gli Affari regionali e riforme. Un nome solo e almeno quattro ministeri nel Governo di centrodestra. E’ la lista finale di Matteo Salvini che finirà sulla scrivania di Giorgia Meloni, ‘controfirmata’ dal consiglio federale. Non si perde in preamboli il segretario leghista: tema dell’incontro con i dirigenti del partito, come annunciato, è il Governo che verrà, declinato subito nell’invito ai suoi a esprimersi sui ministeri su cui dovranno trovare posti i leghisti. Giusto il tempo di riproporre la prima pagina di un quotidiano che titola ‘Assedio a Salvini’ (già postata sui social), per denunciare il brutto clima di cui “la sinistra è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) –, poi ministero Agricoltura, quello delle Infrastrutture e gli Affari regionali e riforme. Un nome solo e almeno quattroneldi centrodestra. E’ lafinale di Matteoche finirà sulla scrivania di Giorgia Meloni, ‘controfirmata’ dal consiglio federale. Non si perde in preamboli il segretario leghista: tema dell’incontro con i dirigenti del partito, come annunciato, è ilche verrà, declinato subito nell’invito ai suoi a esprimersi suisu cui dovranno trovare posti i leghisti. Giusto il tempo di riproporre la prima pagina di un quotidiano che titola ‘Assedio a’ (già postata sui social), per denunciare il brutto clima di cui “la sinistra è ...

