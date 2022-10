Governo: Molinari, per Lega Salvini più idoneo per Viminale (Di martedì 4 ottobre 2022) "Mi sembra una candidato naturale", commenta anche Giancarlo Giorgetti a Fanpage.it e al Fattoquotidiano.it, al termine del consiglio federale della Lega. . 4 ottobre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) "Mi sembra una candidato naturale", commenta anche Giancarlo Giorgetti a Fanpage.it e al Fattoquotidiano.it, al termine del consiglio federale della. . 4 ottobre 2022

AlexBazzaro : Lega, Molinari difende Salvini: “Basta critiche, lui non voleva entrare nel governo Draghi” - Leone1Licia : RT @Maumol: Per il governo Giorgia Meloni pensa a una squadra di altissimo profilo: è una questione di competenze su cui c'è un approccio d… - Mario_Molinari : @ilpresidenteh Quello della Corea del Nord è propaganda del governo della Corea del Nord, il TG1 è propaganda del governo degli Stati Uniti. - domerome3 : @RaiNews Prima di formare il governo per prassi costituzionale deve sentire Fazio Saviano Littizzetto Molinari friedman - Mario_Molinari : RT @MarcoRizzoPC: Il nuovo Parlamento si insedia formalmente il 13 ottobre. Perché il 20 di ottobre alla riunione dei capi di Governo dell’… -