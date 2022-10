Fallo durissimo su Kvaratskhelia | chiede il cambio dopo il gol

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 ottobre 2022)aver chiuso il primo tempo per 3 a 1 contro l’Ajax, il Napoli di Luciano Spalletti inizia il secondo tempo così come lo aveva terminato. Infatti gli azzurri hanno siglato prima con Raspadori (doppietta) il 4 a 1 e poi conil 5 a 1. Un parziale pesantissimo quello inflitto ai “lancieri”. Sicuramente tra i migliori in campo c’è il talento georgiano Khvicha. Quest’ultimo autore di un assist per il 2 a 1 del capitano Giovanni Di Lorenzo e di un gol, quello del momentaneo 5 a 1 su assist di Giacomo Raspadori. contatto–TadicProprio qualche minuto prima del gol però il numero 77 azzurro aveva subito una brutta tacchettata sulla caviglia da parte del capitano dell’Ajax, Tadic. Quest’ultimo provando a fare una ruleta è finito con i tacchetti sul georgiano. Nonostante il ...