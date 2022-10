Ecco come crescono le startup innovative che utilizzano l’intelligenza artificiale (Di martedì 4 ottobre 2022) Il mercato digitale in Italia è cresciuto del 5,3% nel 2021, per un valore complessivo di 75,3 miliardi di euro. Anche nel 2022 il margine di miglioramento sarà superiore ai 3 punti. I pianeti sono allineati, è il momento giusto per investire in startup, ma come si può scegliere quelle più promettenti? Con Magic Mind, la Digital Magics ha creato il miglior ponte per mettere in contatto le migliori startup che usano intelligenza artificiale, con i capitali necessari a crescere. Infatti moltissime startup, per svilupparsi in un mercato altamente competitivo come quello digitale, hanno la necessità di richiedere finanziamenti e supporto. Tra le varie opzioni disponibili vi è quella di fare ricorso ad un acceleratore d’impresa, ossia una società che supporta lo sviluppo di altre società ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 ottobre 2022) Il mercato digitale in Italia è cresciuto del 5,3% nel 2021, per un valore complessivo di 75,3 miliardi di euro. Anche nel 2022 il margine di miglioramento sarà superiore ai 3 punti. I pianeti sono allineati, è il momento giusto per investire in, masi può scegliere quelle più promettenti? Con Magic Mind, la Digital Magics ha creato il miglior ponte per mettere in contatto le miglioriche usano intelligenza, con i capitali necessari a crescere. Infatti moltissime, per svilupparsi in un mercato altamente competitivoquello digitale, hanno la necessità di richiedere finanziamenti e supporto. Tra le varie opzioni disponibili vi è quella di fare ricorso ad un acceleratore d’impresa, ossia una società che supporta lo sviluppo di altre società ...

