Dominio Napoli: 3-1 sull'Ajax al 45esimo (Di martedì 4 ottobre 2022) . Grandissima prestazione del Napoli ad Amsterdam. La squadra di Spalletti gioca un primo tempo sontuoso. Va in svantaggio al 9? con Kudus, dopodiché si gioca a una porta sola. Il Napoli si scatena. Pareggia con Raspadori al termine di una splendida azione sulla sinistra. Poi il gol di di Lorenzo e infine la terza rete di Zielinski. Il Napoli è meritatamente in vantaggio, il punteggio sarebbe potuto essere anche più ampio. L'Ajax non ci ha capito niente, è stato annientato sul proprio terreno.

peppismo : al Napoli non glieli toglie nessuno i meriti per un dominio totale, ma qui siamo al ridicolo. - CozzAndrea : Un Napoli formidabile, perfetto, inattaccabile. Senza l’errore di Rrahmani l’Ajax non avrebbe mai visto Meret, MAI!… - napolista : Dominio Napoli: 3-1 sull’Ajax al 45esimo Va in svantaggio al nono minuto dopodiché è uno show con reti di Raspador… - N_Masini : Contribuirà anche un #Ajax molto blando, ma il primo tempo del #Napoli ad Amsterdam è una lezione di calcio. Domini… - ZonaBianconeri : RT @NapoliCalciogol: Serie A, la Top 20 dopo le prime 8 giornate: dominio Napoli, in due sul podio #Atalanta #Bologna #ChrisSmalling #Ciro… -