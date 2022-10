Colonnine di ricarica - Evway alza le tariffe a consumo di oltre il 70% (Di martedì 4 ottobre 2022) Evway ha annunciato una nuova variazione delle tariffe per la ricarica di auto elettriche a distanza dell'ultima revisione decisa a primavera. In particolare, la prossima settimana entrerà in vigore un aumento dei prezzi da 0,4 a 0,69 euro per kWh in caso di utilizzo di Colonnine a corrente alternata (AC), ossia di quelle lente (generalmente sotto i 50 kW di potenza), e da 0,45 a 0,98 euro per le prese a corrente continua (DC) e fast (HPC). Altri termini invariati. L'incremento è legato al generalizzato rincaro dell'energia, ormai arrivato a livelli insostenibili. "Caro Ev-driver, come oramai è risaputo, il costo dell'energia è aumentato oltre livelli che noi aziende non possiamo più contenere" si legge nell'avviso dell'azienda. Noi di Evway abbiamo tardato il più possibile ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 ottobre 2022)ha annunciato una nuova variazione delleper ladi auto elettriche a distanza dell'ultima revisione decisa a primavera. In particolare, la prossima settimana entrerà in vigore un aumento dei prezzi da 0,4 a 0,69 euro per kWh in caso di utilizzo dia corrente alternata (AC), ossia di quelle lente (generalmente sotto i 50 kW di potenza), e da 0,45 a 0,98 euro per le prese a corrente continua (DC) e fast (HPC). Altri termini invariati. L'incremento è legato al generalizzato rincaro dell'energia, ormai arrivato a livelli insostenibili. "Caro Ev-driver, come oramai è risaputo, il costo dell'energia è aumentatolivelli che noi aziende non possiamo più contenere" si legge nell'avviso dell'azienda. Noi diabbiamo tardato il più possibile ...

