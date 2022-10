Calcio | Allegri | ' Milik ha avuto un affaticamento | Di Maria sta bene'

(Di martedì 4 ottobre 2022) Torino, 4 ott. - (Adnkronos) - "è in dubbio ma lo porterò con noi. Oggi haun leggerissimo, domani preferisco tenerlo a riposo o quanto meno tenerlo in panchina sperando non ci sia bisogno di lui. Sabato sarà squalificato Diper il campionato e avremo bisogno di lui. Angel sta, ha raggiunto una buona condizione fisica. Purtroppo dopo la partita con il Sassuolo si era allenato poco e poi ha giocato due spezzoni. Ora hamodo di allenarsi di nuovo e sta meglio". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League all'Allianz Stadium contro il Maccabi Haifa. "Gli altri invece stanno tutti, abbiamo ripreso un po' di fiducia ma questo non vuol ...

Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - Gazzetta_it : Botti, trainer dei cavalli di #Allegri: 'Max competente, ed è ambizioso come nel calcio' - repubblica : Ambra contro Allegri a X factor: 'Ho fatto 12 mesi di psicoterapia' - asiiiaaaaaa : RT @juventusfc: ??Allegri: « Volevo fare un grande saluto e mandare un grande abbraccio a Gonzalo Higuain. Guardare giocare Gonzalo è un gra… - mirkonicolino : Occhi lucidi per #Allegri nel salutare #Higuain, che ha anticipato il suo addio al calcio al termine dell'anno: 'Ho… -

Sono le parole di Massimiliano, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa allo Stadium. I bianconeri, dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Psg e ..."Milik è in dubbio, domani lo porto in panca" - ha detto l'allenatore della Juve Massimilianoalla vigilia del terzo match di Champions contro il Maccabi Haifa - . "Gli altri stanno tutti bene. Le scelte di domani terranno anche conto della gara di sabato contro il Milan".Le parole del tecnico alla vigilia della sfida di Champions: "Abbiamo zero punti nel girone, vuol dire dover vincere.Torino, 4 ott. - (Adnkronos) - "Milik è in dubbio ma lo porterò con noi. Oggi ha avuto un leggerissimo affaticamento, domani preferisco tenerlo a riposo o quanto meno tenerlo in panchina ...