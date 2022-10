Aumentano le bollette e la settimana bianca è a rischio: ‘Prezzi record nella prossima stagione invernale’ (Di martedì 4 ottobre 2022) Gli effetti del caro bollette continuano a tenere esercenti e cittadini con il fiato sospeso. Non fa eccezione purtroppo quanto potrebbe verificarsi per la settimana bianca, il classico e irrinunciabile appuntamento con la montagna a ridosso del periodo natalizio. Più in generale, ad essere in pericolo proprio per via dei rincari è l’intera stagione sciistica. Leggi anche: Roma, temperature più basse in piscina: così si combattono i rincari Alberghi a rischio chiusura: l’allarme di Bocca (Federalberghi) A dare l’allarme è il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca: ‘Il caso degli alberghi del Salento non sarà l’unico e nel prossimo mese ne vedremo tanti altri. La situazione per il nostro settore è drammatica e non possiamo permetterci di aspettare il 2024’, Queste le parole di Bocca il quale appare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022) Gli effetti del carocontinuano a tenere esercenti e cittadini con il fiato sospeso. Non fa eccezione purtroppo quanto potrebbe verificarsi per la, il classico e irrinunciabile appuntamento con la montagna a ridosso del periodo natalizio. Più in generale, ad essere in pericolo proprio per via dei rincari è l’interasciistica. Leggi anche: Roma, temperature più basse in piscina: così si combattono i rincari Alberghi achiusura: l’allarme di Bocca (Federalberghi) A dare l’allarme è il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca: ‘Il caso degli alberghi del Salento non sarà l’unico e nel prossimo mese ne vedremo tanti altri. La situazione per il nostro settore è drammatica e non possiamo permetterci di aspettare il 2024’, Queste le parole di Bocca il quale appare ...

